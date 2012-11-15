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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 06:41 BJT

全球外汇市场11月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月15日(四)

2300 - 美国半导体设备暨材料协会10月订单/出货比

11月16日(五)

0100 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话

0115 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第15届国际银行业年会上致开幕词

0900 - 欧元区9月经常帐

0900 - 意大利9月贸易收支

1000 - 欧元区9月贸易收支

1400 - 美国9月资本净流动

1415 - 美国10月工业生产

1530 - 美国ECRI一周领先指标

1800 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)讲话

2045 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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