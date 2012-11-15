《综述》美联储鹰派官员向多数派发难,批评现行宽松政策存在风险

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透11月15日电---美国联邦储备理事会那些立场最为强硬的鹰派人士周四提出批评,认为联储积极刺激美国经济复苏的举措带有误导性质而且是有风险的.
三位地区联邦储备银行总裁在全国发表讲话时举出一系列理由,反对央行当前正在实施且可能延长的大规模购债行动.这些理由中包括通胀风险,以及政客们可能由此逃脱对经济不作为的责任.
这些担心有许多在过去就曾经提出过.但央行鹰派人士在周四的发言,充分表明了包括美联储主席贝南克在内的多数派们在政策会议中面临的阻力.鹰派通常担心通胀加剧.
"美联储所采取的非常规政策构成巨大的长期风险:包括道德风险,未来的通胀,以及美联储机构信誉的损失,"费城联邦储备银行总裁普洛瑟在华盛顿表示.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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