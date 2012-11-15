〔美国债市〕公债价格上涨,受财政悬崖和中东局势担忧支撑

* 市场对美国预算谈判的担忧犹存

* 以色列和巴勒斯坦冲突引发美债的避险买盘

* 遭风暴扭曲的数据显示,美国经济正在趋疲

* 指标美债收益率徘徊在10周低位附近

路透纽约11月15日电---美国公债价格周四小幅上涨,因投资者担忧美国预算谈判久拖不决,且以色列和巴勒斯坦爆发激烈冲突,但市场超买的看法令避险情绪推动的公债涨幅受限.

随着美国总统奥巴马赢得连任,且国会参议院和众议院依然由两大主要政党分别掌控,投资者担忧若他们不能及时达成协议来避免所谓的"财政悬崖",一系列增税减支措施将于2013年初自动生效,恐将拖累依然疲弱的美国经济重新陷入衰退.

财政悬崖担忧已刺激投资者买入低风险美债,并拖累全球股市急跌.自11月6日美国大选以来,标准普尔500指数.SPX已挫跌约5%.

分析师称,没有任何迹象显示,美国白宫和共和党资深议员接近作出妥协.

"每个人都关注财政悬崖和经济成长放缓,"National Penn Investors Trust Co资深固定收益经理James Barnes指出."财政悬崖问题不会很快得到解决."

指标10年期美债收益率(殖利率)在六个交易日内已累计下滑18个基点,降至一些分析师和投资者认为价格昂贵的水平.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR盘中一度升13/32,收高3/32至100-13/32,收益率报1.579%,与前日几乎持平,较7月末触及的纪录低位已高出约20个基点.

"收益率并不具有吸引力,但各券种都能看到买盘,"Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说.

公债价格从稍早下跌中反弹,因美国就业数据和东海岸部分地区制造业逊于预期.但分析师将上周美国初请失业金人数激增,以及纽约和中大西洋地区制造业下滑归咎于超强飓风桑迪(Sandy),这场飓风导致美国股市休市和数万人失业.[ID:nEAPAF0DI5][ID:nEAPAF0CT2]

**关注中东紧张局势**

尽管公债价格高昂,投资者仍坚持避险立场,部分源于有消息称,加沙地带向特拉维夫发射了两枚火箭弹,加剧了以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势.以色列战机连续第二天轰炸了位于加沙或邻近地区的目标.

分析师指出,投资者担忧军事冲突蔓延和可能扰乱中东的石油出口,刺激了低风险美债的买需.

"中东紧张局势是一个炒作题材,"Cantor的Lederer称.

但以色列和巴勒斯坦之间的冲突尚未导致油价飙升,市场更关注美国财政悬崖及其可能对经济造成的冲击.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克警告称,美国楼市正在回暖,但"远未摆脱困境."

随着油价下滑和10月美国消费者物价指数(CPI)数据温和,通胀预期触及9月初以来的最低水平.

通胀盈亏平衡利率,或10年期通胀保值美债和普通10年期美债之间的利差,下滑约2个基点至2.37%.

分析师预料,除非华盛顿意外达成预算协议或中东地区冲突升级,否则近期美债市场将维持窄幅震荡的格局.

"消息面相当负面.公债的表现应超过风险资产,或至少持稳,"荷兰国际集团(ING)投资管理公司的首席固定收益宏观策略师Rob Robis说.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (+) 0.246

五年期公债US5YT=RR 100-21/32 (+02/32) 0.615

10年期公债US10YT=RR 100-14/32 (+03/32) 1.579

30年期公债US30YT=RR 100-22/32 (+07/32) 2.716(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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