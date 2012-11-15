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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 07:03 BJT

〔美国股市〕日本企业ADR跳涨,因日圆走贬

路透纽约11月15日电---日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,因此前日本主要反对党领袖安倍晋三的讲话压低日圆.安倍晋三有望成为新一任首相.

自民党领袖安倍晋三敦促日本央行进一步放宽政策,并承诺保留公共支出措施.他的讲话提振出口股及代工股,推低日圆兑美元至近七个月低点.

纽约梅隆银行日本ADR指数.BKJP跳涨3.4%,为13个月来最大单日百分比涨幅.

丰田汽车ADR(TM.N)、本田汽车ADR(HMC.N)及佳能ADR(CAJ.N)均涨逾5%.

日本ADR涨势带动纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨1.2%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR微升0.25%,欧洲.BKEUR和拉美ADR指数.BKLA均下跌不到0.1%.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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