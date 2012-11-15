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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 07:11 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月16日-11月22日

汤森路透11月15日电---以下为标准普尔500企业中将于11月16日-11月22日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/16 BMO Q2 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 1.45 16 1.36

11/19 AMC Q4 2012 安捷伦科技 (A) 0.80 16 0.84

11/19 Q3 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.35 26 0.35

11/19 BMO Q4 2012 Tyson Foods Inc (TSN) 0.44 12 0.26

11/19 21:00 Q3 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.41 31 0.33

11/20 BMO Q3 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.12 22 0.47

11/20 BMO Q1 2013 Campbell Soup Company (CPB) 0.85 17 0.82

11/20 Q3 2013 salesforce.com (CRM) 0.32 39 0.34

11/20 BMO Q2 2013 H.J. Heinz Company HNZ 0.88 16 0.81

11/20 BMO Q4 2012 惠普(HP) (HPQ) 1.14 29 1.17

11/20 BMO Q4 2012 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.50 9 0.43

11/20 Q2 2013 Medtronic Inc. (MDT) 0.88 23 0.84

11/20 BMO Q2 2013 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.49 13 0.43

11/21 BMO Q4 2012 Deere & Company (DE) 1.88 18 1.62

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 梁睿雪;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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