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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 07:31 BJT

****澳新经济指标预测--11月16日-11月23日****

路透11月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月16日(五)

暂无重要经济数据.

11月18日(日)

2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- +0.6%

产出物价 -- +0.3%

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月19日(一)

暂无重要经济数据.

11月20日(二)

0030 澳洲央行会议记录 11月

0730 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)餐会上发表讲话.

11月21日(三)

2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 10月 -- -18.6%

永久性/长期移民人数净变化(人) -- +90

11月22日(四)

暂无重要经济数据

11月23日(五)

暂无重要经济数据

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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