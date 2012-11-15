〔欧洲政经〕IMF敦促欧洲领导人采取更多措施帮助希腊(更新版)

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
(新增细节)
路透华盛顿11月15日电---国际货币基金组织(IMF)发言人称,IMF已经尽其所能帮助希腊实现债务可持续性,并保留希腊的欧洲金主采取进一步行动的可能.
"IMF已经完成了在其框架之下需要完成的事情,"IMF发言人William Murray周四对记者称,"显然,要实现债务可持续性,还得采取其它措施."
当被问到,这是否意味着希腊的欧洲贷款人需要采取更多措施时,Murray称,这"大概"就是此言所指对象.他没有具体说明需要采取什么行动.
IMF与希腊其他金主--欧洲央行和欧盟执委会在如何降低希腊债负问题上存在分歧,导致希腊迟迟拿不到310亿欧元紧急贷款.
Murray称,谈判还在继续,并提到IMF总裁拉加德为出席下周欧元集团一场关键会议,而缩短亚洲行程的事情.
"我认为,要想说明谈判没有陷入僵局,这是我能给你举出的最明确的例子."
Murray称,IMF坚持认为,希腊要在2020年前实现债务与国民收入之比为120%的目标,以使债务在长期内能够维系.
但按照目前发展趋势,希腊似乎不太可能实现这一目标.希腊总债务与国内生产总值(GDP)之比明年料升至190%.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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