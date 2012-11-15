〔纽约汇市〕日圆因进一步放宽政策预期而下滑,欧元连升两日(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 日本下届首相的热门人选安倍晋三希望扭转日圆升值的势头

* 欧元兑美元小涨,受助于日圆抛盘

* IMF暗示欧洲应采取更多行动支持希腊

路透纽约11月15日电---日圆兑美元周四连续第二日大跌超过1%,触及近七个月最低水准,因预期日本央行将进一步放宽货币政策.

但欧元兑美元连升两日,因投资人继续在五日连跌后回补空头,尽管数据显示欧元区经济在第三季衰退,这是自2009年全球金融危机以来第二次出现衰退.

美元兑日圆录得9月中来最大升幅,此前日本自民党领袖安倍晋三周四称,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.日本下月将举行大选,目前安倍晋三领导的自民党在民调中领先,这使他成为日本下届首相的热门人选.[ID:nSB2102375]

欧元兑日圆也升至两周高位.

安倍晋三还表示,希望与日本央行合作扭转日圆升值的势头,因其损害了日本小企业的竞争力.[ID:nSB2102133]

"走势诱因明显是政治因素,包括对日本央行大举放宽政策的政治压力进一步加重."野村证券G10策略部门全球主管Jens Nordvig表示.

美元兑日圆JPY=升至81.45日圆,为4月底来最高水准.纽约尾盘,美元报81.19日圆,升1.2%,昨日已经大涨1.1%.

野村的Nordvig表示,他的公司预计美元/日圆在明年年初升至85日圆的主要原因是"新日本央行"题材和长期资金流的转变.

但BNY Mellon全球策略部门董事总经理Samarjit Shankar表示,其资金流指标显示,周四机构投资人对日圆有少量买盘,这是日圆大跌后数个交易日来首见.

"这些新的资金小幅流入,如果持续,将显示本周迄今美元/日圆以及欧元/日圆的升势可能接近尾声."Shankar表示.

但预计日本央行在下周政策会议上会按兵不动,并可能在12月也不会像市场预期般采取行动.

**欧元空头回补**

欧元兑日圆EURJPY=触及103.98日圆的高位,为11月1日来最高,纽约尾盘报103.67日圆,大涨1.4%,因投资人出脱本周稍早因担心希腊将不能及时获得下一步金援而建立的欧元空头仓位.

国际货币基金组织(IMF)发言人表示,IMF在帮助希腊达到债务可持续性上已经竭尽所能,即希望希腊的欧洲金主采取进一步行动.

欧元兑美元EUR=尾盘升0.4%,报1.2782美元,从周二触及的两个月低点1.2660美元反弹.交易商称盘中稍早欧洲企业买盘提振欧元.

但欧元走势看上去不稳,因投资人担心欧元区经济成长放缓,且分析师认为希腊和西班牙援助的不确定性会限制欧元升幅.

但一些分析师表示,投资人不敢大举抛售欧元,以防政策制定者采取果断行动应对债务危机,令市场措手不及.

BNY的Shankar表示,整体而言,市场中的厌恶风险情绪仍是暗流涌动.周四美国疲弱的经济数据加重了这种情绪.

上周美国初请失业金人数增至一年半最多,另一数据显示10月美国消费者物价上升,纽约联储制造业指数显示11月制造业活动连续第四个月放缓.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区11月制造业活动指数为负10.7,预估为正2.0;10月为正5.7.[US-ECI-CMN]

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2778 1.2734 +0.35 -1.29 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.14 80.24 +1.12 +5.46 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.75 102.18 +1.54 +4.21 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9424 0.9449 -0.26 +0.51 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5865 1.5839 +0.16 +2.12 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0005 1.0039 -0.34 -1.84 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0331 1.0374 -0.41 +1.04 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2039 1.2034 +0.04 -0.86 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8054 0.8039 +0.19 -3.30 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8087 0.8100 -0.16 +3.89 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7575 5.7537 +0.07 -3.67 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3575 7.3284 +0.40 -4.92 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7628 6.7802 -0.26 -1.81 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6418 8.6384 +0.04 -3.05 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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