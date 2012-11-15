版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 07:21 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超110万股

路透东京11月16日电---以下为日本股市周五开市前,六家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 买单 15.4 卖单 14.3 --------------- 净买单 1.1 (完) --编译 白云;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐