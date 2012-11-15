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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 07:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.10 +0.67 +1.28 3246544

搜狐 (SOHU.O) 37.34 -0.45 -1.19 479187

网易 (NTES.O) 47.31 -2.99 -5.94 2539402

百度 (BIDU.O) 93.83 +0.26 +0.28 6268973

亚信科技 ASIA.O 10.40 -0.03 -0.29 272411

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.05 +0.13 +0.82 1214763

联电 (UMC.N) 1.82 +0.01 +0.55 311770

日月光 (ASX.N) 3.73 -0.02 -0.53 95643

矽品精密 (SPIL.O) 4.85 +0.01 +0.21 1249113

和信超媒体 (GIGM.O) 0.99 +0.02 +2.06 70177

友达 (AUO.N) 3.89 -0.04 -1.02 253223

中华电信 (CHT.N) 31.76 +0.24 +0.76 41852

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.15 +1.03 +2.85 1686383

香港

中国移动 (CHL.N) 54.08 -0.33 -0.61 93884

中国联通 (CHU.N) 14.37 -0.18 -1.24 198316

中国电信 (CHA.N) 52.11 +0.07 +0.13 39115

中芯国际 (SMI.N) 2.28 -0.02 -0.87 45736

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.02 +0.00 +0.00 830

(完)

--整理 徐文焰

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