《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.10 +0.67 +1.28 3246544
搜狐 (SOHU.O) 37.34 -0.45 -1.19 479187
网易 (NTES.O) 47.31 -2.99 -5.94 2539402
百度 (BIDU.O) 93.83 +0.26 +0.28 6268973
亚信科技 ASIA.O 10.40 -0.03 -0.29 272411
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.05 +0.13 +0.82 1214763
联电 (UMC.N) 1.82 +0.01 +0.55 311770
日月光 (ASX.N) 3.73 -0.02 -0.53 95643
矽品精密 (SPIL.O) 4.85 +0.01 +0.21 1249113
和信超媒体 (GIGM.O) 0.99 +0.02 +2.06 70177
友达 (AUO.N) 3.89 -0.04 -1.02 253223
中华电信 (CHT.N) 31.76 +0.24 +0.76 41852
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.15 +1.03 +2.85 1686383
香港
中国移动 (CHL.N) 54.08 -0.33 -0.61 93884
中国联通 (CHU.N) 14.37 -0.18 -1.24 198316
中国电信 (CHA.N) 52.11 +0.07 +0.13 39115
中芯国际 (SMI.N) 2.28 -0.02 -0.87 45736
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.02 +0.00 +0.00 830
(完)
--整理 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。