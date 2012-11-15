〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马船运价走升提供支撑

路透11月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五个交易日上涨,因巴拿马型船舶运费攀升,且小型干散货运输活动提供支撑.

波罗的海乾散货运价指数上涨13点,或1.29%,至1,024点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨72点或9.3%,日均获利增长563美元至6,760美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别涨至5,968和6,946美元.

但波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.05%,至2,350点.海岬型船日均获利减少187美元,至16,438美元,今年已经下滑约40%.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

(倒数第二段)运输船只供应正在超过大宗商品需求,预计未来数月将限制干散货船运费率的上升.

波罗的海乾散货运价总体指数今年已经下跌约41%.(完)