〔离岸人民币〕印度ICICI银行增发5亿元三年期点心债,利率4.66%--IFR

路透11月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，印度ICICI银行(ICBK.NS)周三在市场上增发其票面利率4.90%2015年到期的点心债，定价最终在4.66%,与最后参考价相同,但大幅低于最早参考利率4.755%左右，规模5亿元人民币（约合7,900万美元）。

此次发债的目的为增加原有发行债券的流通量，因先前投资者采取买进持有的策略。这起新的Reg S交易是其50亿美元全球中期债券计划的一部分，同时将可立即与已发行债券融合，使其总发行规模达到10亿元人民币。

限定发行规模的另一个原因，是让投资人有点盈余，以确保次级市场表现良好。周四早晨该债券报价为100.78-101.38，高于增发价格100.625。

今年9月, ICICI银行以4.9%发行了5亿元人民币三年期离岸人民币债券，吸引8倍认购。目前该债二级市场上的买方报价为4.538%，意味着新券享有约12个基点的新发行溢价。

为了把握这次印度借款人在境外人民币市场筹资的罕见机会，投资人在开放认购后数小时内即爆满。本期债券获70个帐户认购，总申购规模为19亿元人民币。

从地域看，最终香港投资者中标56%，新加坡投资者中标31%，台湾投资者中标5%，欧洲囊括其余8%。

以投资者类型看，基金占最大份额为71%，银行占11%，私人银行占12%，保险占3%，企业占2%，和其他占1%。

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为此项融资案的联席簿记管理行。发行人为ICICI银行新加坡分行。(完)

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