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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 08:14 BJT

〔表格〕新加坡第三季经济经季节调整环比年率为萎缩5.9%

路透新加坡11月16日电---新加坡贸工部周五公布的数据显示:

* 第三季国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率为萎缩5.9%,路透调查预估为萎缩2.9%

* 第三季GDP较上年同期增长0.3%,路透调查预估为增长0.9%

* 将2012年全年经济增长预估下调至"约1.5%左右",此前预估为增长1.5-2.5%

* 预计2013年经济增幅介于1-3%,美国财政紧缩和欧元区危机带来下行风险

实质GDP变动(%)

2012 2012 2012 2011

第三季* 第二季** 第一季** 第四季

环比年率 -5.9 0.5 10.1 -2.5

(经季节调整)

较上年同期 0.3 2.5 1.6 3.6

* 为修正值

** 第一季和第二季GDP增长率向上修正 (完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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