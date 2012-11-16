〔表格〕新加坡第三季经济经季节调整环比年率为萎缩5.9%

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透新加坡11月16日电---新加坡贸工部周五公布的数据显示:
* 第三季国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率为萎缩5.9%,路透调查预估为萎缩2.9%
* 第三季GDP较上年同期增长0.3%,路透调查预估为增长0.9%
* 将2012年全年经济增长预估下调至"约1.5%左右",此前预估为增长1.5-2.5%
* 预计2013年经济增幅介于1-3%,美国财政紧缩和欧元区危机带来下行风险
实质GDP变动(%)
2012 2012 2012 2011
第三季* 第二季** 第一季** 第四季
环比年率 -5.9 0.5 10.1 -2.5
(经季节调整)
较上年同期 0.3 2.5 1.6 3.6
* 为修正值
** 第一季和第二季GDP增长率向上修正 (完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。