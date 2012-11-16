〔金砖国家〕11月15日股汇市收盘纵览

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透11月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.64%,报974.33点.
中国股市:沪综指周四收跌1.2%至逾一个半月新低.资源、电信类股票成为杀跌主力,两市无明显活跃板块.分析师指出,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,预计大盘将继续运行在下行通道中,短期跌破2,000点的可能性较大.沪综指.SSEC收报2,030.290点,跌25.129点或1.22%,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交亿370元人民币,较上日的358亿元略增.[.SSCN]
香港股市:收在一个月低位,回吐上日升幅,投资者削减风险投资,因在中国新一届领导人亮相后,中国经济的政策和改革存在不确定性.恒生指数.HSI收低1.6%,报21,108.9点,是10月11日以来最低收盘位.恒生国企指数.HSCE下跌2%,报10,199.6点.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收跌,终结连续三日的涨势,人民币强势走升势头显趋弱迹象,尽管盘中仍连续第13天触及涨停.市场人士称,午盘有大行明显提供美元流动性,似有央行授意痕迹.[CNY/CN]
========================================================================================
印度股市:连续第五个交易日下跌,创两周以来的收盘低点,美国"财政悬崖"担忧挫伤Tata Consultancy Services和Infosys等软件服务出口商股票.指标BSE指数.BSESN收低0.79%,或147.50点,至18,471.37点,为10月31日来收盘低点.[.BO][ID:nL3E8MF3YN]
印度汇市:印度卢比上涨,结束三日连跌,因假日过后外资银行美元卖盘增加,且有来自一家国有公用事业企业的资金流入.卢比/美元INR=D2收高于54.70/71,周一收盘为54.88/89.卢比盘中交投于55.08-54.68.[INR/][ID:nL3E8MF3Y5]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,381.58点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.29%至732.89点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX走强0.06%至31.6624;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX回落0.14%,报40.4400.
========================================================================================
巴西股市:巴西市场休市.
巴西汇市:巴西市场休市.
========================================================================================
南非股市:尽管矿业非法罢工结束,但南非股市仍连跌第三日,因投资者仍警惕罢工卷土重来且全球股市持续下行.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.6%,报32,845.63点.综合指数.JALSH收低0.58%,报37,026.72点.[.J][ID:nL5E8MFE4T]
南非汇市:兰特/美元ZAR=D3接近刷新三年半低点后回升,但仍然承压,因农场工人罢工令投资者不安.兰特/美元一度下滑0.8%至8.9909,但未能进一步跌向10月8日低点8.9950.截至1630GMT,兰特已回升至8.9299,较周三收盘的8.9201跌0.11%.[ZAR/][ID:nL5E8MFJAA](完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。