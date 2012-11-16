〔金砖国家〕11月15日股汇市收盘纵览

路透11月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.64%,报974.33点.

中国股市:沪综指周四收跌1.2%至逾一个半月新低.资源、电信类股票成为杀跌主力,两市无明显活跃板块.分析师指出,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,预计大盘将继续运行在下行通道中,短期跌破2,000点的可能性较大.沪综指.SSEC收报2,030.290点,跌25.129点或1.22%,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交亿370元人民币,较上日的358亿元略增.[.SSCN]

香港股市:收在一个月低位,回吐上日升幅,投资者削减风险投资,因在中国新一届领导人亮相后,中国经济的政策和改革存在不确定性.恒生指数.HSI收低1.6%,报21,108.9点,是10月11日以来最低收盘位.恒生国企指数.HSCE下跌2%,报10,199.6点.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收跌,终结连续三日的涨势,人民币强势走升势头显趋弱迹象,尽管盘中仍连续第13天触及涨停.市场人士称,午盘有大行明显提供美元流动性,似有央行授意痕迹.[CNY/CN]

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印度股市:连续第五个交易日下跌,创两周以来的收盘低点,美国"财政悬崖"担忧挫伤Tata Consultancy Services和Infosys等软件服务出口商股票.指标BSE指数.BSESN收低0.79%,或147.50点,至18,471.37点,为10月31日来收盘低点.[.BO][ID:nL3E8MF3YN]

印度汇市:印度卢比上涨,结束三日连跌,因假日过后外资银行美元卖盘增加,且有来自一家国有公用事业企业的资金流入.卢比/美元INR=D2收高于54.70/71,周一收盘为54.88/89.卢比盘中交投于55.08-54.68.[INR/][ID:nL3E8MF3Y5]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,381.58点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.29%至732.89点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX走强0.06%至31.6624;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX回落0.14%,报40.4400.

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巴西股市:巴西市场休市.

巴西汇市:巴西市场休市.

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南非股市:尽管矿业非法罢工结束,但南非股市仍连跌第三日,因投资者仍警惕罢工卷土重来且全球股市持续下行.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.6%,报32,845.63点.综合指数.JALSH收低0.58%,报37,026.72点.[.J][ID:nL5E8MFE4T]

南非汇市:兰特/美元ZAR=D3接近刷新三年半低点后回升,但仍然承压,因农场工人罢工令投资者不安.兰特/美元一度下滑0.8%至8.9909,但未能进一步跌向10月8日低点8.9950.截至1630GMT,兰特已回升至8.9299,较周三收盘的8.9201跌0.11%.[ZAR/][ID:nL5E8MFJAA](完)