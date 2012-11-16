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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 08:14 BJT

〔韩国股市〕盘初下滑,因美国财政问题和欧元区重返衰退均打压士气

路透首尔11月16日电---韩国股市周五盘初下滑,因为美国财政僵局及欧元区重返衰退,均打压投资者的士气.

市场权重股三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)分别下跌0.7%和0.2%

0001GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.3%至1,865.23点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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