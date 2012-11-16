〔中港个股〕中国银行称已获准发行至多230亿元人民币次级债

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透上海11月16日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五公告称,已获准在银行间市场发行至多230亿元人民币的次级债.
刊登在上海证券交易所的公告显示,中行近期分别收到银监会和央行的相关批复文件,同意该行此次发行次级债.
2009年3月中国银行临时股东大会审议通过了发行不超过1,200亿元次级债券的议案,决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止.中行2009年7月-2011年5月已分别发行三期次级债,金额分别为400亿元、249.3亿元和320亿元.其中2010年3月9日发行249.3亿元次级债是在已批准额度内循环发行,用于替换2005年发行的次级债的已赎回部分.
以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公告称,将于下周二(20日)在银行间债市簿记建档发行400亿元人民币的固息次级债,其中10年期品种计划发行规模为50亿元,15年期350亿元.[ID:nSB2102267]
本周稍早本地媒体--第一财经日报报导,定于明年起实施的商业银行资本管理办法(试行)对次级债工具提出了更严格的要求,迫使部分商业银行在年底密集赶场发行.据初步统计,在年底前剩余的七周里,银行或将通过发行次级债融资约1,500亿元,远超前10个月600亿元的发行总量.
按照资本办法规定,商业银行从明年起发行的次级债,必须满足"含有减记或转股的条款"等标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用.但本次建行次级债公告并未提及减记及转股等内容.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。