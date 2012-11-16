〔中港个股〕中国银行称已获准发行至多230亿元人民币次级债

路透上海11月16日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五公告称,已获准在银行间市场发行至多230亿元人民币的次级债.

刊登在上海证券交易所的公告显示,中行近期分别收到银监会和央行的相关批复文件,同意该行此次发行次级债.

2009年3月中国银行临时股东大会审议通过了发行不超过1,200亿元次级债券的议案,决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止.中行2009年7月-2011年5月已分别发行三期次级债,金额分别为400亿元、249.3亿元和320亿元.其中2010年3月9日发行249.3亿元次级债是在已批准额度内循环发行,用于替换2005年发行的次级债的已赎回部分.

以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公告称,将于下周二(20日)在银行间债市簿记建档发行400亿元人民币的固息次级债,其中10年期品种计划发行规模为50亿元,15年期350亿元.[ID:nSB2102267]

本周稍早本地媒体--第一财经日报报导,定于明年起实施的商业银行资本管理办法(试行)对次级债工具提出了更严格的要求,迫使部分商业银行在年底密集赶场发行.据初步统计,在年底前剩余的七周里,银行或将通过发行次级债融资约1,500亿元,远超前10个月600亿元的发行总量.

按照资本办法规定,商业银行从明年起发行的次级债,必须满足"含有减记或转股的条款"等标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用.但本次建行次级债公告并未提及减记及转股等内容.(完)