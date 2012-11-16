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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 08:18 BJT

〔东京汇市〕日圆持稳,此前因进一步放宽政策预期而下滑

* 美元中期内料跌破80日圆--JPM

* 欧元持稳,远高于周二所及的两个月低点

路透东京11月16日电---日圆周五在亚洲市场盘初持稳,此前兑美元一度跌至六个半月低点,因市场预期日本新政府将会对日本央行施压要求进一步放宽政策.

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