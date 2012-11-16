〔美股业绩〕新浪第三季获利超越分析师预期,但预计第四季营收不佳

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透11月15日电---中国互联网企业新浪(SINA.O)第三季获利超越分析师预期,因其微博平台的广告营收强劲,抵消了网站广告收入趋疲的影响.不过该公司预期当前季度的营收将不及预期.
该公司股价在周四盘后交易中大跌6%指49.72美元,此前在Nasdaq市场常规交易收报53.10美元.
新浪预期第四季经调整后的净营收介于1.32-1.36亿美元之间,广告收入预计较上年同期增长6-8%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期该公司营收将为1.519亿美元.
由于经济前景恶化迫使企业大幅削减广告预算,新浪今年面临严峻考验.该公司营收大多来自网站和微博平台的广告业务.
分析师称,日本与中国之间围绕东海几座岛屿所有权的争议,可能影响到了新浪的网站广告收入,因为日本汽车厂商减少了在中国的广告宣传.
公司9月当季的净利为990万美元,高于分析师预期的750万美元.上年同期为亏损3.363亿美元.
新浪第三季广告营收增长19%至1.206亿美元,非广告营收增长9%至3,180万美元.总体净营收为1.524亿美元,高于上年同期的1.303亿.
在今年稍早,该公司通过向企业账户微博提供特殊服务,并让普通微博用户交费成为VIP会员,扩展了收入来源.
微博业务在第二季为新浪贡献了约10%广告收入,并有3.68亿注册账户.
--编译 徐文焰;审校 张荻
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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