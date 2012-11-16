《中国报摘》--中国证券报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
* 头版头条:
--中国共产党十八届一中全会在北京举行.
* 其他:
--据悉,新三板市场新的制度规则有望在今年底或明年上半年推出.除包括放开股东人数200人限制、推出做市商制度等外,个人投资者有望获准进入,但门槛将远高于此前市场预期.
--去年底14个省份开始试点实行的火电电厂新建机组加装脱硝设施给予每度0.8分人民币的电价财政补贴政策,明年有望推广至全国.另外,明年还可能在全国范围内对火电电厂旧机组脱硝改造给予每度1.1分的财政补贴.
--中国宏观经济学会秘书长王建撰文称,长期因素未变,中国经济下行趋势难言终结.
--国土部、财政部、央行和银监会四部委发布通知,要求加强土地储备管理,强化土地储备融资风险管控.
--财政部下发通知,2013年1月31日全国家电下乡政策将全部执行到期,不再享受财政补贴政策.
--权威人士透露,相关部门向海南农垦、云南农垦等三家单位分期分批收储15万至20万吨天然橡胶工作已启动.
--据悉,经过长期准备后,房产税试点的技术条件已经具备.当前多个地方正在推进房产税试点的准备工作,但纳入下一批试点的城市和试点扩容的时间尚未确定.
--银监会数据显示,截至三季度末,商业银行不良贷款余额为4,788亿元人民币,不良贷款率为0.95%.而今年一、二季度末的不良贷款余额分别为4,382亿元和4,564亿元,不良贷款率均为0.94%.
--中国中冶(1618.HK)(601618.SS)1-10月累计新签合同额1,978.37亿元,较上年同期降低19.6%,其中海外合同人民币143.31亿元.
--10月全国土地市场回暖明显,各大城市土地市场供需同、环比均有上升.当期全国百城土地出让金为1,465亿元,同比增加19%,土地溢价率为12%,较去年同期高9个百分点.
--中国银行(601988.SS)(3988.HK)称,获准发行不超过230亿元次级债.据此前预案,本期次级债券发行计划需在今年12月31日之前实施.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。