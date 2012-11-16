《中国报摘》--中国证券报11月16日

* 头版头条:

--中国共产党十八届一中全会在北京举行.

* 其他:

--据悉,新三板市场新的制度规则有望在今年底或明年上半年推出.除包括放开股东人数200人限制、推出做市商制度等外,个人投资者有望获准进入,但门槛将远高于此前市场预期.

--去年底14个省份开始试点实行的火电电厂新建机组加装脱硝设施给予每度0.8分人民币的电价财政补贴政策,明年有望推广至全国.另外,明年还可能在全国范围内对火电电厂旧机组脱硝改造给予每度1.1分的财政补贴.

--中国宏观经济学会秘书长王建撰文称,长期因素未变,中国经济下行趋势难言终结.

--国土部、财政部、央行和银监会四部委发布通知,要求加强土地储备管理,强化土地储备融资风险管控.

--财政部下发通知,2013年1月31日全国家电下乡政策将全部执行到期,不再享受财政补贴政策.

--权威人士透露,相关部门向海南农垦、云南农垦等三家单位分期分批收储15万至20万吨天然橡胶工作已启动.

--据悉,经过长期准备后,房产税试点的技术条件已经具备.当前多个地方正在推进房产税试点的准备工作,但纳入下一批试点的城市和试点扩容的时间尚未确定.

--银监会数据显示,截至三季度末,商业银行不良贷款余额为4,788亿元人民币,不良贷款率为0.95%.而今年一、二季度末的不良贷款余额分别为4,382亿元和4,564亿元,不良贷款率均为0.94%.

--中国中冶(1618.HK)(601618.SS)1-10月累计新签合同额1,978.37亿元,较上年同期降低19.6%,其中海外合同人民币143.31亿元.

--10月全国土地市场回暖明显,各大城市土地市场供需同、环比均有上升.当期全国百城土地出让金为1,465亿元,同比增加19%,土地溢价率为12%,较去年同期高9个百分点.

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)称,获准发行不超过230亿元次级债.据此前预案,本期次级债券发行计划需在今年12月31日之前实施.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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