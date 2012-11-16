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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 08:30 BJT

〔中港个股〕中国中冶今年前10个月新签合同额1,978亿元,同比降近两成

路透北京11月16日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周五公告称,今年1-10月份累计新签合同额1,978.37亿元人民币,较上年同期降低19.6%.

不过对于报告期内新签合同额同比出现下滑的原因,公司并未在公告中给出解释.

刊登在上证所的公告并称,1-10月新签合同额中,海外合同达143.31亿元.

中国中冶2011年新签合同额2,867亿元,基本与上年持平,其中新签海外合同金额193亿元;[ID:nSB1338246]此前数据显示,中国中冶去年实现净利42.43亿元,2010年该项数据为53.21亿元.[ID:nSB1458722]

中国中冶A股周四收报2.02元,过去一个月累计下跌1.46%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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