〔中港个股〕中国中冶今年前10个月新签合同额1,978亿元,同比降近两成

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透北京11月16日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周五公告称,今年1-10月份累计新签合同额1,978.37亿元人民币,较上年同期降低19.6%.
不过对于报告期内新签合同额同比出现下滑的原因,公司并未在公告中给出解释.
刊登在上证所的公告并称,1-10月新签合同额中,海外合同达143.31亿元.
中国中冶2011年新签合同额2,867亿元,基本与上年持平,其中新签海外合同金额193亿元;[ID:nSB1338246]此前数据显示,中国中冶去年实现净利42.43亿元,2010年该项数据为53.21亿元.[ID:nSB1458722]
中国中冶A股周四收报2.02元,过去一个月累计下跌1.46%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。