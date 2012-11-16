俄罗斯称中国新一届领导层将深化俄中关系

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月15日电---俄罗斯周四表示，中国新一届领导层的当选将使中俄两国关系进一步深化。
中国共产党新一届领导核心周四正式亮相。
在叙利亚冲突等重大国际问题上，俄罗斯和中国立场的统一，阻止了西方国家在联合国安理会的行动。
作为世界上最大的能源生产商，俄罗斯还希望与中国最终完成一份天然气协议。经过多年的谈判，双方尚未敲定该协议。
但中国在俄罗斯远东地区贸易影响力的增加，一直是两国关系紧张的源头。
俄外交部发言人卢卡谢维奇(Alexander Lukashevich)表示：“毫无疑问，中共18大将推动中俄双边关系的深化，也将加深两国人民的友谊和睦邻关系。”
自重新当选俄罗斯总统以来，普京也强调俄罗斯与中国的外交、贸易和能源关系的重要性。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。