俄罗斯称中国新一届领导层将深化俄中关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月15日电---俄罗斯周四表示，中国新一届领导层的当选将使中俄两国关系进一步深化。

中国共产党新一届领导核心周四正式亮相。

在叙利亚冲突等重大国际问题上，俄罗斯和中国立场的统一，阻止了西方国家在联合国安理会的行动。

作为世界上最大的能源生产商，俄罗斯还希望与中国最终完成一份天然气协议。经过多年的谈判，双方尚未敲定该协议。

但中国在俄罗斯远东地区贸易影响力的增加，一直是两国关系紧张的源头。

俄外交部发言人卢卡谢维奇(Alexander Lukashevich)表示：“毫无疑问，中共18大将推动中俄双边关系的深化，也将加深两国人民的友谊和睦邻关系。”

自重新当选俄罗斯总统以来，普京也强调俄罗斯与中国的外交、贸易和能源关系的重要性。（完）