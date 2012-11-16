〔中国橡胶〕天然橡胶收储启动,年内将从现货市场购买6万吨--报载

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透北京11月16日电---中国证券报周五引述权威人士称,相关部门向海南农垦、云南农垦等三家单位分期分批收储15-20万吨天然橡胶工作已启动;年底前收储数量为6万吨,价格为24,600元人民币/吨,以从现货市场购买为主.
其余将在明年展开,价格为期货月均价格每吨加300元.截至目前,有关部门已从海南农垦收储2万吨,从其他两家单位收储数千吨.
报导并引述业内人士分析,现阶段制约橡胶价格走势的因素主要是疲弱的基本面,具体表现为库存高企和下游需求不振,特别是保税区库存在前期短暂回落后再度攀升,短期内对橡胶价格构成压制.
不过,云南地区开始进入停割期,海南地区将于12月中旬或月底进入停割期;越南和泰国北部地区将于明年1月底2月初进入停割期.因此,进入12月天然橡胶供应压力将有所缓解.
在现货市场上,周四,上海地区天胶报价稳中小幅上涨,国产胶价格高位坚挺,贸易商不愿低价出货.海南国营全乳胶新胶报价为23,700元/吨,云南国营全乳胶旧胶报价为23,400元/吨.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。