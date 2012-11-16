《全球主要国家债券发行预告》--11月16日-11月23日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透11月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/19 1630 美国 13周和26周期国库券
11/19 1250 法国 BTF国库券
11/20 西班牙 12个月和18个月期国库券
11/20 1630 美国 四周期国库券
11/20 英国 传统公债
11/21 1800 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)
11/21 0700 德国 40亿欧元2022年9月4日到期,票息为1.50%的公债
11/21 0830 葡萄牙 17.5-20亿欧元国库券,到期日分别为2013年2月22日、5月17日及
2014年5月23日
11/22 西班牙 Obligaciones债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 戴素萍
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。