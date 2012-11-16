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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 09:08 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月16日-11月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月16日(五)

马尼拉--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与菲律宾总统阿基诺会晤.

印度普纳--印度央行总裁苏巴拉奥出席International Conference on Cooperatives的活动(0500).

11月19日(一)

阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(至11月20日).

11月20日(二)

贝尔格莱德--国际货币基金组织(IMF)代表团对塞尔维亚2013年财政案和可能发放的新备用贷款进行评估(最后一天).

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(最后一日).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料将不会公布利率决议).

比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).

11月21日(三)

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.

比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非共同体(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)会议(至11月23日).

11月22日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议.没有公布利率计划.

比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).

马尼拉--菲律宾央行公布10月25日货币政策会议要点.

11月23日(五)

波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非共同体(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)会议(最后一天).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 白云;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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