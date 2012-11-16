《新兴市场重要经济事件预告》--11月16日-11月23日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月16日(五)
马尼拉--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与菲律宾总统阿基诺会晤.
印度普纳--印度央行总裁苏巴拉奥出席International Conference on Cooperatives的活动(0500).
11月19日(一)
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(至11月20日).
11月20日(二)
贝尔格莱德--国际货币基金组织(IMF)代表团对塞尔维亚2013年财政案和可能发放的新备用贷款进行评估(最后一天).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料将不会公布利率决议).
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
11月21日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.
比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非共同体(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)会议(至11月23日).
11月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议.没有公布利率计划.
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).
马尼拉--菲律宾央行公布10月25日货币政策会议要点.
11月23日(五)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非共同体(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)会议(最后一天).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。