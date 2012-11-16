〔信息产业〕中国广电网络公司获准组建,将整合全国有线电视网--报载

路透上海11月16日电---上海证券报周五报导,中国广播电视网络有限公司已获国务院批准组建,今后该公司将整合全国有线电视网络,并取得宽带网络运营资格,成为广电系三网融合的推进主体.

报导引述广电总局内部人士指出,国务院日前已正式发文,同意组建中国广播电视网络有限公司,由财政部出资,广电总局负责组建和代管,注册资本45亿元人民币.

报导并指出,按照规划,公司成立后将整合全国有线电视网络为统一的市场主体,并赋予其宽带网络运营等业务资质,成为继移动(0941.HK)、电信(0728.HK)、联通(0762.HK)后的"第四运营商".

"三网融合"是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务.

不过报导援引接近广电总局人士指出,尽管国家广电网络公司组建方案已经获批,但象征意义大于实际效用,特别是在整合各地有线网络资产方面仍缺乏具体的实施细则和依据.

该人士还透露,国家广电网络公司极有可能采取行政手段与市场方案并用的战略,即首先针对缺乏资金实力的中西部有线网络运营商通过行政手段加以整合,最后再通过市场手段整合那些已经上市的广电网络公司.

据上证报统计,目前已经上市的广电网络公司总市值超过350亿元,而全国有线网络的总体资产评估更超过1,500亿.

中国国家发展和改革委等部门此前曾表示,"十二五"(2011-2015年)期间,中国下一代互联网的发展目标是普及率达到45%以上,并推动实现三网融合.[ID:nSB1462428](完)