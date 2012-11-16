〔中国金融〕银行业不良贷款余额持续上升,显示资产质量压力未减--银监会

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透北京11月16日电---中国银行业不良贷款余额过去一年持续上升.中国银监会周四晚间公布的数据显示,截至2012年9末,商业银行不良贷款余额4,788亿元人民币,为自去年三季度末之后,连续四个季度反弹.显示银行业资产质量压力未减.
银监会数据并显示,今年三季度末的不良贷款率亦较上一季度的0.94%上升0.01个百分点,至0.95%.而受益于资产规模的稳步增长,商业银行不良贷款率总体仍维持低位.去年四季度到今年二季度,商业银行不良贷款率分别为1.0%、0.94%、0.94%.
"当前整个银行业的不良贷款水平是比较低的,整体上评估,银行风险应该是可控的."银监会主席尚福林此前表示.
21世纪经济报道周五援引多位监管人士和银行业人士表示,银监会正紧锣密鼓地开展一场风险排查运动,剑指今年以来风险暴露较快较多的重点行业和地区、地方政府融资平台贷款、房地产贷款、表外业务、市场风险和操作风险等六大重点风险领域.
接近银监会的人士透露,此前结束的季度经济金融形势通报会上,尚福林指出,"当前银行业既面临短期风险暴露的问题,又面临中长期战略转型的挑战."
数据显示,分机构来看,大型商业银行不良贷款余额从二季度末3,020亿元上升至3,070亿元,不良贷款率则从1.01%下降至1.00%;而股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行的不良贷款与不良贷款率则双双上升.
除此之外,商业银行三项流动性指标均有所恶化.其中,流动性比例由上季度末的46.69%降至45.23%;存贷比由上季度末的64.33%反弹至65.28%;人民币超额备付金率由上季度末的2.74%降至2.66%.
在宏观审慎的逆周期监管思路下,银行业维持了较高的拨备与资本金水平.截至三季度末，商业银行拨备覆盖率为289.97%,基本与今年前两个季度持平;与此同时,商业银行资本充足率为13.03%,环比上升0.12个百分点;核心资本充足率为10.58%,环比上升0.17个百分点.(完)
--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。