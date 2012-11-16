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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 09:12 BJT

〔日本政经〕一直希望央行会采取大胆的政策举措--财务大臣城岛光力

路透东京11月16日电---日本财务大臣城岛光力周五表示,他一直希望日本央行采取大胆的举措,不过货币政策的方向是由央行来把控.

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