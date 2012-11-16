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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 09:07 BJT

〔国际油市〕美国原油期货变动不大,中东局势引发供给忧虑

路透新加坡11月16日电---美国原油周五在亚洲市场盘初几无变动,全球经济前景的恶化打压市场,以色列和巴勒斯坦的冲突点燃市场对供应中断的忧虑,油价维持在每桶85美元上方.

0025GMT,美国原油期货CLc1下滑0.05美元至每桶85.40,周四下滑0.87美元.

于周四到期的12月布兰特原油期货LCOc1周四结算价涨1.37美元,报每桶110.98.交投活跃的1月合约下滑0.47美元,结算价报108.01.1月合约周五成为近月合约.

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