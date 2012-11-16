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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 09:07 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跌势暂歇,但市场人气脆弱

路透悉尼/惠灵顿11月16日电---新西兰元和澳元兑美元周五均盘旋在数周低位附近,因为谨慎的投资者削减对高收益率资产的需求;不过日本将祭出更多刺激政策的可能性,令新西兰元和澳元兑日圆均走坚.

新西兰元/美元NZD=D4报0.8102美元,纽约市场报在两个月低位0.8079美元.

澳元/美元AUD=D4报1.0334美元,隔夜市场上曾触及1.0300美元附近的三周低位,当时1.0350美元处的止损卖单被触发.

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