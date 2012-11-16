〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跌势暂歇,但市场人气脆弱

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透悉尼/惠灵顿11月16日电---新西兰元和澳元兑美元周五均盘旋在数周低位附近,因为谨慎的投资者削减对高收益率资产的需求;不过日本将祭出更多刺激政策的可能性,令新西兰元和澳元兑日圆均走坚.
新西兰元/美元NZD=D4报0.8102美元,纽约市场报在两个月低位0.8079美元.
澳元/美元AUD=D4报1.0334美元,隔夜市场上曾触及1.0300美元附近的三周低位,当时1.0350美元处的止损卖单被触发.
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。