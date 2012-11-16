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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 09:14 BJT

〔美国金融〕纽约联储总裁称,解决"太大而不能倒"银行问题取得进展

路透纽约11月15日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示:

* 解决"太大而不能倒"银行问题取得了进展;放弃多德-弗兰克法案为时尚早

* 分拆"太大而不能倒"银行问题复杂,尚未有具体计划(完)

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