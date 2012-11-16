〔台湾股市〕开低,宏达电逆势大涨

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透台北11月16日电---台湾股市周五开盘下滑0.26%,不过智能手机厂商宏达电(2498.TW)逆势上扬6%,因有报导称,该公司第三季的中国市场份额较前季倍增至5.8%.
加权股价指数.TWII开低18.60点,报7,125.24点,昨日为收跌0.2%.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超16.05亿台币,连续第三天卖超,累计卖超金额达124.16亿.[ID:nST0575389](完)
--编译 白云;审校 张若琪
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。