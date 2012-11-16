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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 09:21 BJT

〔台湾股市〕开低,宏达电逆势大涨

路透台北11月16日电---台湾股市周五开盘下滑0.26%,不过智能手机厂商宏达电(2498.TW)逆势上扬6%,因有报导称,该公司第三季的中国市场份额较前季倍增至5.8%.

加权股价指数.TWII开低18.60点,报7,125.24点,昨日为收跌0.2%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超16.05亿台币,连续第三天卖超,累计卖超金额达124.16亿.[ID:nST0575389](完)

--编译 白云;审校 张若琪

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