《全球重要经济事件一览表》--11月16日-11月23日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月16日(五)
马尼拉--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见菲律宾总统阿基诺.
11月19日(一)
法兰克福--挪威央行总裁奥尔森在欧洲央行讲话.
东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).
11月20日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
东京--日本央行公布货币政策决议.
悉尼--澳洲央行公布11月6日货币政策会议记录(0030).
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲经济发展委员会年会上讲话(0700).
贝尔格莱德--国际货币基金组织(IMF)代表团对塞尔维亚2013年财政案和可能发放的新备用贷款进行评估(最后一天).
11月21日(三)
东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).
伦敦--英国央行公布11月7-8日会议记录.
苏黎世--瑞士央行公布2012年11月统计报告和银行业统计报告(0800).
11月22日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议.无利率决议.
11月23日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 梁睿雪;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。