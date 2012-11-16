《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
**上海证券报**
--经中国广电总局内部人士确认,国务院日前已正式同意组建中国广播电视网络有限公司,由财政部出资，广电总局负责组建和代管,注册资本45亿元人民币.
--国家安全生产监督管理总局信息研究院院长黄盛初透露,中央财政增加煤矿安全技术改造国债资金,由目前的每年30亿元增加到50亿元,煤层气抽采补贴由目前的每立方米0.2元,提高到每立方米0.6元.该方案已经上报到相关部门报批.
--近期多家中资行相继下调了小额外币存款利率,但同时部分外资行则推出了上调部分外币存款利率的优惠活动.这种优惠利率活动在外资行人士眼中并非"逆势上扬",而是"竞争常态".
**第一财经日报**
--广东省政府近期印发《广东省综合交通运输体系发展"十二五"(2011-2015年)规划》,拟定"十二五"时期安排交通运输重点建设项目189项,总投资约1.98万亿元,"十二五"时期计划完成投资约1.07万亿元.
--人民币升值预期持续加强,推动企业外汇贷款需求.中国人民银行营业管理部数据显示,10月北京地区金融机构外汇贷款增加15.7亿美元,而当月外汇存款仅增加1.1亿美元.另外,仅仅10月一个月新增的外汇贷款,就占到前10个月新增外汇贷款逾五成.
--据悉,继参股深圳前海股权交易中心之后,中信证券(600030.SS)(6030.HK)还可能与其他两家机构一起出资成立重庆小贷融资中心.而接近重庆当地的知情人士称,中信证券参股比例或为30%,与另一机构同为第二大股东.
**证券时报**
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)称,该公司前10月累计实现原保费收入约2,798亿元.
**21世纪经济报 道**
--知情人士透露,天津金融资产交易所和北京金融资产交易所正在各自制定方案,酝酿试点推出保险资管产品的注册、发行和交易规范.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。