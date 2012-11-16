《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日

**上海证券报**

--经中国广电总局内部人士确认,国务院日前已正式同意组建中国广播电视网络有限公司,由财政部出资，广电总局负责组建和代管,注册资本45亿元人民币.

--国家安全生产监督管理总局信息研究院院长黄盛初透露,中央财政增加煤矿安全技术改造国债资金,由目前的每年30亿元增加到50亿元,煤层气抽采补贴由目前的每立方米0.2元,提高到每立方米0.6元.该方案已经上报到相关部门报批.

--近期多家中资行相继下调了小额外币存款利率,但同时部分外资行则推出了上调部分外币存款利率的优惠活动.这种优惠利率活动在外资行人士眼中并非"逆势上扬",而是"竞争常态".

**第一财经日报**

--广东省政府近期印发《广东省综合交通运输体系发展"十二五"(2011-2015年)规划》,拟定"十二五"时期安排交通运输重点建设项目189项,总投资约1.98万亿元,"十二五"时期计划完成投资约1.07万亿元.

--人民币升值预期持续加强,推动企业外汇贷款需求.中国人民银行营业管理部数据显示,10月北京地区金融机构外汇贷款增加15.7亿美元,而当月外汇存款仅增加1.1亿美元.另外,仅仅10月一个月新增的外汇贷款,就占到前10个月新增外汇贷款逾五成.

--据悉,继参股深圳前海股权交易中心之后,中信证券(600030.SS)(6030.HK)还可能与其他两家机构一起出资成立重庆小贷融资中心.而接近重庆当地的知情人士称,中信证券参股比例或为30%,与另一机构同为第二大股东.

**证券时报**

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)称,该公司前10月累计实现原保费收入约2,798亿元.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,天津金融资产交易所和北京金融资产交易所正在各自制定方案,酝酿试点推出保险资管产品的注册、发行和交易规范.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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