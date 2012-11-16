〔中国经济〕下行趋势难言终结,当前反弹非内生性需求增长--专家

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透北京11月16日电---中国宏观经济学会秘书长王建撰文表示,由于决定经济下行的长期因素并未发生根本改变,中国经济下行趋势不会结束.目前的经济反弹,更多反映的是政府增加投资和贷款供给的效果,对经济来说仍是外生因素,而不是内生性需求增长.
中国证券报周五刊登其文章称,如果没有城镇化具体举措和调整分配关系根本措施的出台,中国经济触底反弹时刻就不可能到来.
"我以前认为,经济下行会在2013年下半年结束,也是基于那个时候会发生大的改革和调整的判断."王建称.
文章指出,外部需求仍面临持续萎缩,内部投资更多体现在产能的增加,而未带来投资需求的高增长,并加剧产能过剩.
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低;不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2053367]而中国近日公布的10月经济数据,无论是投资,消费,还是外贸均好于预期,令中国经济已触底回升的预期升温.
但王建认为,长期来看国际经济危机没有结束,发达国家实体经济在长期萎缩的过程中出现了虚拟经济的疯狂膨胀,从欧美日本等国看还会爆发更大的国际危机,中国外需面临持续萎缩的情况,9月出口反弹主要是基数因素所致.
投资方面,投资完成额更应理解为产能增长指标,而更合适代表投资需求的是"施工项目计划总投资"指标,但该指标显示今年以来的投资需求还是向下走,且考虑到消费出口需求都未有实质性反弹,投资完成额高增长只说明产能过剩会更严重.
他援引数据称,施工项目计划总投资今年前10个月只增长了16%,比去年同期19.8%的增长率低得多,也明显低于同期20.7%的投资完成额增长率.许多已经严重过剩的产业部门,虽然产品价格不断下跌,亏损不断增加,但产量仍高增长,反映了产能的高增长而非投资需求的高增长.
"生产过剩就是需求不足,反过来也是如此.如果没有内外需求的增加,投资完成额增速处在高位,就会加剧过剩,企业利润还会继续下降,企业就不会增加生产和投资."王建说.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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