版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 09:30 BJT

〔全球金市〕金价持平但恐录得周跌幅,受全球经济前景不确定性拖累

路透新加坡11月16日电---金价周五持平,本周恐录得近1%的跌幅,因为全球经济前景的不确定性拖累金价.

0057 GMT,现货金XAU=持平于每盎司1,715.19美元,本周恐录得0.9%的跌幅,之前一周为上涨逾3%.

美国期金GCcv1几无变动,报1,715.40美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐