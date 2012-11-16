〔全球金市〕金价持平但恐录得周跌幅,受全球经济前景不确定性拖累

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透新加坡11月16日电---金价周五持平,本周恐录得近1%的跌幅,因为全球经济前景的不确定性拖累金价.
0057 GMT,现货金XAU=持平于每盎司1,715.19美元,本周恐录得0.9%的跌幅,之前一周为上涨逾3%.
美国期金GCcv1几无变动,报1,715.40美元.
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。