〔中国房地产〕严控土地储备总规模,融资应纳入地方政府债务--国土部

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透北京11月16日电---中国国土资源部等四部委日前下发通知,要求严格控制土地储备总规模和融资规模;土地储备机构确需融资的,应纳入地方政府性债务统一管理.
国土部网站发布的该通知规定,土地储备机构要根据用地需求预测及市场调控的方向提出合理建议,加强土地储备管理,强化土地储备融资风险管控.
通知要求,土地储备机构应于每年第三季度,编制下一年度土地储备计划.年度土地储备计划中,新增储备土地规模原则上应控制在市、县本级前三年平均年供应的储备土地量之内.优先收购储备空闲、低效利用及其他现有建设用地,积极开展工业用地储备.储备土地应优先用于保障性安居工程及其他公益性事业.
对于土地储备融资的规模,应由同级财政部门会同国土资源主管部门、人民银行分支机构根据年度土地储备计划联合核定.
省级财政部门核准后,应向土地储备机构核发年度融资规模控制卡,明确年度可融资规模并同时反映已发生的融资额度.银行业金融机构据此进行批贷,贷款期限最长不超过五年.对融资额度已达到年度可融资规模的土地储备机构,不得批准新的项目融资.
通知并要求,土地储备融资资金应按照专款专用、封闭管理的原则严格监管.贷款用途可不对应抵押土地相关补偿、前期开发等业务,但贷款使用必须符合规定的土地储备资金使用范围,不得用于城市建设以及其他与土地储备业务无关的项目.(完)
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--发稿 谢衡; 审校 张喜良
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。