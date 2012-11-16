《中国重要政经日程》--11月16日

=============================今日重要政经日程==========================
11/16(五)
--"2012财新峰会:中国与世界"在北京召开(至17日).
=============================近日重要政经日程==========================
11/18(日)
--2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至19日.
--2012金融街论坛在北京举行.
11/20(二)
--2012网易金融论坛在北京举行.
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛在北京举行.
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/28(三)
--"财经2013年会:预测与战略"在北京召开(至29日).
11/29(四)
--财经2013年会:预测与战略(第二日).
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
11/30(五)
--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然