〔表格〕新加坡10月非石油类出口较上年同期增长7.9%

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标

路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。