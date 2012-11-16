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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 09:44 BJT

〔表格〕新加坡10月非石油类出口较上年同期增长7.9%

路透新加坡11月16日电---新加坡国际企业发展局(IES)周五公布:

* 10月非石油类出口经季节调整较上月减少1.2%(路透调查预估为减少1.8%)

* 10月非石油类出口较上年同期增加7.9%(路透调查预估为增加3.1%)

月份 较前月(%) 较上年同期(%)

(经季节调整)

10月 -1.2 7.9

9月* 1.3 -3.6

8月 -9.1 -10.7

7月 -3.7 5.7

6月 6.7 6.5

5月 -2.2 3.1

4月 6.4 1.7

*为修正值.(完)

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--编译 程琳;审校 隋芬

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