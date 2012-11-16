《中国债券市场每日交易备忘》--11月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国中化蓝天集团40亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 南通天生港发电公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 山西煤炭进出口集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 鲁阳股份( 002088.SZ )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 珠江啤酒( 002461.SZ )1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 四川成渝高速公路公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 乐清中小企业1.7亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口银行100亿元六个月期贴现金融债120320,参考收益率3.1853% 黄冈城投10亿元七年期固息债1280337,票面利率7.10% 盐城城南新区开发建设投资公司15亿元七年期固息债1280361,票面利率6.93% 太原高速铁路投资公司15亿元八年期固息债1280365,票面利率6.50% 吴江交通投资集团12亿元八年期固息债1280374,票面利率6.80% 锡山经济开发区开发总公司7亿元七年期固息债1280376,票面利率6.99% 宜昌城投10亿元七年期固息债1280383,票面利率6.85% 西安航天基地投资发展公司8亿元七年期固息债1280384,票面利率6.96% 鸡西国资经营公司12亿元七年期固息债1280385,票面利率7.18% 中国核工业集团20亿元九个月期超短期融资券011243001,票面利率4.30% 中石化集团50亿元九个月期超短融011204003,票面利率3.90% 钱江水利( 600283.SS )2亿元一年期短融041260079,票面利率5.10% 北京京城机电控股15亿元一年期短融041269034,票面利率4.82% TCL集团( 000100.SZ )12亿元一年期短融041256037,票面利率5.10% 淮南矿业集团20亿元一年期短融041262048,票面利率4.47% 天津航空4亿元一年期短融041269035,票面利率5.55% 北大荒( 600598.SS )5亿元九个月期短融041254058,票面利率4.70% 四川龙蟒集团4亿元一年期短融041252052,票面利率5.10% 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融041267003,票面利率5.50% 青岛城投集团20亿元五年期中票1282471,票面利率5.45% 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票1282469,票面利率5.10% TCL集团10亿元五年期中票1282470,票面利率6.08% 盐城国资5亿元五年期中票1282472,票面利率6.30% 潍坊中小企业1.5亿元三年期集合票据051202006,票面利率5.80% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行200亿元五年期固息债120321,票面利率3.99% 绍兴城市建设投资集团13亿元七年期固息债1280386,票面利率6.40% 西子电梯集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280387,票面利率5.75% 营口港集团22亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280391,票面利率5.60% 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券 中国建材( 3323.HK )30亿元九个月期超短融 方大集团( 000055.SZ )2亿元一年期短融 鲁南制药集团4亿元一年期短融 江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融 青岛城投集团10亿元一年期短融 内蒙君正( 601216.SS )3亿元三年期中票 厦门水务集团4亿元三年期中票 北京汽车集团10亿元七年期中票 青岛国信发展集团5亿元五年期中票 赤峰中小企业1.1亿元三年期集合票据 =============================================================================== 四、还本付息: 中国电力财务有限公司22.8亿元五年期固息债072202到期兑付,票面利率5.40% 中国电力财务有限公司27.2亿元五年期浮息债(一年定存基准)072203到期兑付,基本利差1.10% 中国人民银行520亿元一年期央行票据1101088到期兑付,参考收益率3.4875% 中国银行( 3988.HK )( 601988.SS )120亿元10年期发行人选择人(5+5)固息债040602付息,票面利率4.94% 河南高速公路发展公司10亿元10年期浮息(一年定存基准)企业债048013付息,基本利差2.72% 衡阳城建投资公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债0980159付息,票面利率7.06% 国开行100亿元30年固息债100232付息,票面利率4.61% 青岛国信实业公司12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080143付息,票面利率5.53% 兖矿集团公司25亿元五年期中票1082203付息,票面利率4.72% 上海市政府36亿元三年期固息地方债1150001付息,票面利率3.10% 上海市政府35亿元五年期固息地方债1150002付息,票面利率3.30% 宁夏农垦集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180161付息,票面利率7.10% 河北出版传媒集团5亿元三年期中票1182322付息,票面利率6.55% 甘肃公路航空旅游集团20亿元七年期中票1182323付息,票面利率6.75% 河北钢铁集团80亿元五年期中票1182324付息,票面利率5.09% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --按市值计中国第四大银行--中国银行( 3988.HK )( 601988.SS )周五公告称,已获准在银行 间市场发行至多230亿元人民币的次级债.[ID:nSB2103789] --银监会数据显示,截至三季度末,商业银行不良贷款余额为4,788亿元人民币,不良贷款率 为0.95%.而今年一、二季度末的不良贷款余额分别为4,382亿元和4,564亿元,不良贷款率均 为0.94%. --中国新三板市场一系列新规有望推出.中国证券报周五报导称,包括放开股东人数200人 限制、推出做市商制度等新的新三板市场制度或在今年底或明年上半年推出,且个人投资者 可能获准进入该市场.[ID:nSB2103779] 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇