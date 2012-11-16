〔中国金融〕10月外汇占款增加216亿元,财政存款增4,805亿--央行

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
路透北京11月16日电---中国央行周五公布,10月末金融机构外汇占款余额为257,923.87亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加216亿元.
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,10月末财政性存款余额为37,309.72亿元,当月增加4,805亿元.
上述两项数据表明,10月份市场因此减少的流动性为4,589亿元.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
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