〔中国新债〕中国石化下周一将发行100亿元超短期融资券,期限九个月

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
路透上海11月16日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周五公告称,将于 下周一(19日)簿记建档发行今年第七期超短期融资券(SCP),金额100亿元人民币,期限九个月(270天). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国石化 300 100 9 11/19簿记建档 国开行 AAA 11/20 11/21 (0386.HK)(600028.SS) 建设银行 ============================================================================================= 截至本期债募集说明书签署日,中国石化及其下属子公司待偿还公司债券余额为1,358.93亿元,其中企业债85 亿元,公司债400亿元,可转债230亿元,分离交易可转债300亿元,港币可转债117亿元.待偿还超短期融资券余额 为200亿元(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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