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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 10:23 BJT

〔中国新债〕中国石化下周一将发行100亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海11月16日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周五公告称,将于
下周一(19日)簿记建档发行今年第七期超短期融资券(SCP),金额100亿元人民币,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
               (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
  =============================================================================================
  中国石化      300       100      9   11/19簿记建档  国开行      AAA        11/20     11/21
  (0386.HK)(600028.SS)                                建设银行
  =============================================================================================

  截至本期债募集说明书签署日,中国石化及其下属子公司待偿还公司债券余额为1,358.93亿元,其中企业债85
亿元,公司债400亿元,可转债230亿元,分离交易可转债300亿元,港币可转债117亿元.待偿还超短期融资券余额
为200亿元(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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