《中国信用市场综述》中共十八大金融人事新格局

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
作者 钟华
路透北京11月16日电---将掌握中国未来五年甚至更长时间命运的新一届领导层如期亮相,他们中有经济金融相关履历的委员占比为历史最高,使得推动中国经济金融向纵深发展的力量有所增强,而邓小平"金融是现代经济的核心"的说法也可能得到更多的实践.
现代金融市场的成熟运行都是以发达的债券市场为基石,中国当前的债市确实已在蓬勃发展,但如果有了更了解国内经济金融的人来执政,有利于推动中国金融大国的建立.
尽管中共中央政治局新任常委王岐山,被推举为主管中纪委,而未如投资者厚望掌管金融,但该项工作仍可由有经济相关履历背景的其他政治局常委来担任.在新当选的政治局常委中,李克强毕业于北京大学经济学院经济学专业,有经济学博士学位,张高丽也有经济管理的履历.
事实上,新当选的中共中央总书记习近平在就职讲话中就指出,"必须下大气力解决"的"一些党员干部中发生的贪污腐败",往往就和金融交易往往有密切联系.如今由懂金融的王岐山掌管中纪委,来组织协调反腐败工作,可能更有利于中国金融体系和金融市场运行秩序少受腐败、以权谋私等非市场因素干扰,更能促进中国金融的健康、平稳和快速发展.
王岐山被认为是最懂金融的新任政治局常委.他在2008年任国务院副总理前,曾任中国央行副行长和建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长等职,推动成立中国首家合资投行--中国国际金融有限公司,并兼任董事长.1997年底,在亚洲金融危机冲击下,赴广东协助处理广信、粤海等国有企业资不抵债事件.
毕竟,促进一个国家的金融市场,尤其是债券市场的健康、平稳和快速发展的长效机制,重在遵从市场化的交易规则和制度安排,以及更多元化的参与主体,而并不单单在于金融产品创新和金融机构资产负债规模的大小.
不仅如此,正如美国著名法学家霍姆斯名言,"税收是文明的对价"一样,更具约束力的中国债券市场而非信贷市场的不断发展壮大,更能制约中国各个市场交易主体建立起信用契约关系,防止中央和地方债务过快扩张,并进而有助于进一步奠定中国民主制度的根基和更快推动其进程.
我们同时还看到,中国现任央行行长周小川未能当选新一届中央委员,这意味着他可能从这一惯常由中央委员担任的岗位离任.同时,其他诸如发改委主任张平、财政部长谢旭人、社保基金理事长戴相龙,以及商务部长陈德铭等未进入新一届中央委员会.
而中国证监会主席郭树清、保监会主席项俊波,以及中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢和中投公司董事长楼继伟等12名财经官员新当选为中央委员.肖捷(国家税务总局局长)、尚福林、马凯和刘家义(审计署审计长)共四人仍续任中央委员.
此外,来自地方的黄奇帆(重庆市市长)和来自企业的蒋洁敏(中国石油集团总经理)等人士均有入选新一届中央委员之列.而马建堂、姜建清和蒋超良等多位财经人士亦获选新一届中央候补委员.
上述大量财经官员入选新一届中央委员和候补委员,意味着中央政府财经高级官员将会迎来一轮新的重大调整.我们对比第十七、十八届委员名单,还可以发现有金融履历的人员亦明显增加.他们进入国家的领导层,可能有助于为中国注入更多推进经济金融、社会可持续发展的意愿和动力.
比如,新当选十八届中央委员的肖钢今年10月就在中国日报上发表英文署名文章警示,要关注银行业表外理财产品的泛滥,他并将其中一些产品比作庞氏骗局.
当然,他们担当要职后,能否勤勉尽职,坚持锐意进取地推动中国金融和债市发展,我们仍需拭目以待.(完)
--审校 屈桂娟
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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