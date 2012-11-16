《热点透视》收购西方资源企业阻力重重,中国不妨另走捷径

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann; 编译 白云
路透纽约11月15日电---收购西方国家的能源资源谈何容易,中国不妨另走捷径.从中国到其他国家的企业,在收购美国和加拿大油气企业时无不遭遇政治阻力.这种情况下,获得开采国内丰富资源储备的技术,可能是更聪明的策略.
中国对国外能源的胃口大开,是为满足国内节节攀升的能源需求.中国国有石油企业去年买下约180亿美元海外油气资产.其中以151亿美元收购NexenNXY.TO为迄今为止最大规模的收购.但该案在加拿大国内激起民族情绪,对中海油(0883.HK)收购Nexen构成越来越大的阻力.此前就不乏由于类似敏感原因而落败的收购案,比如中海油2005年以185亿美元收购美国优尼科(Unocal).反对收购的多数理由是,那会导致国家失去土地和资源.
转变策略也许能让中国的路走得更顺.尤其对天然气而言,中国国内就有许多天然气储备,缺的只是开采技术.实际上,根据美国政府评估,中国拥有约36万亿(兆)立方米页岩气储备,比美国还多50%.收购服务和技术企业将能帮助中国提高天然气产量.
以Halliburton(HAL.N)这样的行业巨擘为收购目标,很可能激起类似中国目前遇到的阻力.但以其它许多规模较小的同业为目标,情况或许会不同.价值70亿美元的Weatherford International(WFT.N)就是一家或可帮助中国开采页岩气并翻新老油井的公司.据BP数据,中国2011年原油日产量停留在410万桶,过去十年曾增加近25%.而像C&J Energy ServicesCJES.N那样的专业公司,就是更加不惹眼的目标了.
中国短期内不会停止对油气资源的孜孜以求.转攻美国资源服务企业,或许是能取得相似结果的更有效途径.(完)
--译文审校 程琳
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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