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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 10:33 BJT

〔中国新债〕南方电网下周五将发行50亿元中期票据,期限三年

路透上海11月16日电---中国南方电网有限责任公司周五公告称,将于下周五(23日)在银行间市场簿记建档
发行50亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  南方电网      50       50       3   11/23簿记建档   农业银行     AAA      11/26       11/27
                                                      中金公司
  =============================================================================================

  截至本期债募集说明书签署日,南方电网待偿还债务融资工具余额457.43亿元,其中中期票据余额130亿元、
  企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额100亿元.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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