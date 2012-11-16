〔中国新债〕南方电网下周五将发行50亿元中期票据,期限三年

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
路透上海11月16日电---中国南方电网有限责任公司周五公告称,将于下周五(23日)在银行间市场簿记建档 发行50亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南方电网 50 50 3 11/23簿记建档 农业银行 AAA 11/26 11/27 中金公司 ============================================================================================= 截至本期债募集说明书签署日,南方电网待偿还债务融资工具余额457.43亿元,其中中期票据余额130亿元、 企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额100亿元.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。