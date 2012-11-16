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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 10:33 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘盘中扩大涨幅至2%

路透东京11月16日电---日本股市日经指数.N225周五早市盘中扩大涨幅至2%,至9,006.74点,东证股价指数.TOPX上扬1.65%,报749.71点.(完)

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