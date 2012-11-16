〔中国信用债评级〕中诚信下调马钢股份评级展望至负面,主体评级维持AA+

* 发行主体: 马鞍山钢铁股份有限公司

* 发行量及品种:10亿元三年期中票(10马钢MTN1CN1082014=CFXS)

28亿元三年期中票(11马钢MTN1CN1182356=CFXS)

35亿元一年期短融(12马钢CP001CN041273004=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况:评级展望由稳定调整为负面

维持主体评级及相关债券债项评级

路透上海11月16日电---中国中诚信国际信用评级有限公司日前发布报告,将马鞍山钢铁股份有限公司(600808.SS)(0323.HK)的评级展望由稳定调整为负面,但维持其主体评级及相应债券债项评级.

刊登在中国债券信息网的报告称,作出上述调整的主要考量是钢铁行业持续低迷,该公司经营压力较大,盈利能力下滑,债券压力加大,以及未来资本支出规模较大,和偿债能力弱化等不利因素.

报告称,2012年以来,受欧债危机影响,全球钢材市场呈现弱势震荡运行态势,同时,中国经济增速放缓,钢材下游需求疲弱,加上产能过剩矛盾突出,钢铁行业已步入"寒冬".今年5月中诚信已将钢铁行业展望调整为负面.

马钢股份目前在银行间债市已发行未到期的债务融资工具余额共计73亿元人民币.其中短期融资券35亿元,中期票据38亿元.到期时间分别在2013年2月、2013年10月和2014年11月.

报告维持马钢股份主体信用等级为AA+,同时维持其发行的两期中期票据AA+债项评级,以及短融A-1的债项评级.

中诚信表示,马钢股份是一家以生产板材、线棒、型材、火车轮为主的大型钢铁企业,钢铁收入占营业总收入的比重约80%.2012年前三季度公司营业毛利率由2011年的4.01%下滑至0.84%,资产负债率则提升至67.10%,净亏损31.12亿元.

另外,获批的马钢(合肥)钢铁有限责任公司环保搬迁暨马钢股份结构调整规划显示,其总投资达207.88亿元,加之目前在建的硅钢二期等项目,未来资本支出规模较大.

马钢股份周五早盘收报平盘于1.90元,近三个月累计跌幅为4.52%.(完)