〔中国经济〕若美财政悬崖未很好管控,或拖累中国经济1.2%增长率--财政部

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
路透北京11月16日电---中国财政部副部长朱光耀周五表示,若美国财政悬崖不能很好管控,可能会拖累中国经济1.2%的增长率.
他在财新峰会上称,世界经济不稳定和不确定性会进一步增加,面对国际经济形势,中国一定要把自己事情办好,要注重改革开放和结构调整,并要控制好通胀,稳中求进,追求更加持续性的发展.
他进一步表示,在经济全球化的今天,中国已深入地融入到全球经济中,在欧债危机背景下,无一国能独善其身,必须具备足够的风险意识和忧患意识,必须在贸易保护主义上有清醒的认识和足够的政策准备.
此外,中国要在G20的框架内注意政策协调性,在财政和货币政策上要合作应对危机.(完)
--发稿 赵红梅; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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