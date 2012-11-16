〔中国经济〕若美财政悬崖未很好管控,或拖累中国经济1.2%增长率--财政部

路透北京11月16日电---中国财政部副部长朱光耀周五表示,若美国财政悬崖不能很好管控,可能会拖累中国经济1.2%的增长率.

他在财新峰会上称,世界经济不稳定和不确定性会进一步增加,面对国际经济形势,中国一定要把自己事情办好,要注重改革开放和结构调整,并要控制好通胀,稳中求进,追求更加持续性的发展.

他进一步表示,在经济全球化的今天,中国已深入地融入到全球经济中,在欧债危机背景下,无一国能独善其身,必须具备足够的风险意识和忧患意识,必须在贸易保护主义上有清醒的认识和足够的政策准备.

此外,中国要在G20的框架内注意政策协调性,在财政和货币政策上要合作应对危机.(完)