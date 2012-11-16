〔EIA库存周报〕上周美国原油库存上升,但东海岸地区油品库存下降

路透纽约11月15日电---美国能源资料协会(EIA)周四数据显示,上周该国原油库存上升,但东海岸地区的汽油和馏分油库存下降,飓风桑迪来袭后该地区的燃料供应系统仍处在恢复当中.

政府数据显示,截至11月9日当周,原油库存增加将近110万桶.路透调查原预期为增加190万桶.

全国汽油库存减少44万桶,降幅小于分析师预期的80万桶.

不过,东海岸地区的石油企业上周忙于恢复被飓风桑迪严重毁坏的输油管线,炼厂和终端等设施的运转,汽油库存下降150万桶至2008年9月以来最低.

纽约和新泽西所在的中大西洋地区,燃料供应破坏尤其严重,汽油库存下降68.6万桶.

中大西洋地区的馏分油库存上周下降124万桶;东海岸地区整体减少210万桶,至2008年6月以来最低.

全国馏分油库存减少254万桶,降幅大于分析师预计的130万桶.中西部地区的库存减少324万桶,至2011年11月最低.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存过低,令人担心进入冬季会出现供应短缺,尤其是在东北部市场.

"取暖油库存降低孤立来看是利多因素.随着冬季取暖季的来临这并不太妙,"Again Capital LLC合伙人John Kilduff说.

"炼厂产能利用率不高只会加重这一情况."

上周国内炼厂的产能利用率上升0.6个百分点,至86.0%.

在东海岸地区,一些炼厂正在从飓风影响中恢复,产能利用率提高7.9个百分点至66.4%.(完)