《全球市场》亚股持稳,政策放松预期推动日经指数上涨

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数持平,本周下跌近2%
* 日经指数上涨1.9%,日圆持稳于六个半月低位附近
* 华府将就"财政悬崖"展开谈判
* 金价报在每盎司1,715美元下方,布兰特原油跌至每桶108美元下方
路透新加坡11月16日电---亚洲股市周五持稳,本周已下跌近2%,美国"财政悬崖"问题逼近引发市场担忧;而日本股市连续第二日上涨,因为市场预计,日本下个月大选后将进一步放松货币政策.
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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