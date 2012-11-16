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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 10:53 BJT

《全球市场》亚股持稳,政策放松预期推动日经指数上涨

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数持平,本周下跌近2%

* 日经指数上涨1.9%,日圆持稳于六个半月低位附近

* 华府将就"财政悬崖"展开谈判

* 金价报在每盎司1,715美元下方,布兰特原油跌至每桶108美元下方

路透新加坡11月16日电---亚洲股市周五持稳,本周已下跌近2%,美国"财政悬崖"问题逼近引发市场担忧;而日本股市连续第二日上涨,因为市场预计,日本下个月大选后将进一步放松货币政策.

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