〔美国金融〕美联储公布下一轮银行业压力测试使用的经济模型

路透华盛顿11月15日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布了大型银行下一轮压力测试将使用的经济模型.测试旨在检验银行业者应对金融冲击的能力.

定期进行压力测试是2010年多德-弗兰克金融监管法案中更为严格监督机制的一部分.压力测试的初衷是要保证银行有足够的资本缓冲,并在给股东分红时要适度.

上述三个模型将用于公司内部测试,以及美联储对19家最大的金融公司进行的测试.另有11家公司将使用基准模型和严重不利状况下的模型进行测试.基准模型使用的预测数据是建立在民间部门的预估之上.

根据最严苛的假设,银行业将面临欧洲和日本经济衰退,以及亚洲发展中国家经济成长大幅放缓的局面.美联储称,美国失业率将因经历严重衰退而蹿升至近12%.

除了经济压力情景测试之外,六家交易规模较大的大型银行控股公司还要测试抵御特殊全球市场冲击的能力.

这些银行包括美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、 摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和富国银行(WFC.N).

市场冲击情景以利率全面上升为主,特别是长期利率.这将打压银行所持公债等投资级债券的价值.

银行业者必须在1月7日前向监管机构递交资本计划.

美联储上周表示,在本轮压力测试期间,监管机构对银行业者的资本计划进行初步评估之后,银行业者将有一次机会调整股票回购或增派股息的计划.(完)